الإبراشي: نجوى إبراهيم أصرت على تقديم حلقة "التاسعة" معي رغم إصابتها

أعلن الإعلامي وائل الإبراشي، عن إصابة الإعلامية القديرة نجوى إبراهيم، في قدمها أثناء عمل "بروفا"، لتقديم الحلقة الاستثنائية اليوم من برنامج "التاسعة"، احتفالاً بمرور 60 عاما على إنشاء التليفزيون المصري.

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن الإعلامية القديرة أصرت على مواصلة تقديم الحلقة رغم الآلام التي تشعر بها، فيما مازحته نجوى إبراهيم ضاحكة: "ألم إيه.. ده شرخ وكدمة ورجلي بقت قد كده".

وتوجَّه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بخالص التهنئة للهيئة الوطنية للإعلام وجميع العاملين بماسبيرو، بمناسبة مرور 60 عاماً على انطلاق البث التليفزيونى بمصر.

وأكد المجلس في بيان له، أن ماسبيرو "هو قلب الإعلام النابض والذراع الطولى له، والمجلس على يقين بأن ماسبيرو يمتلك المقومات التى يستطيع بها استعادة دوره بقوة، وتحقيق التأثير المرجو والمنافسة الشريفة" بحسب البيان.

وتابع البيان "ويتمنى المجلس بهذه المناسبة أن يعود لماسبيرو القوة والريادة فى نشر الوعى بمصداقية وحرفية ومهنية وذلك من خلال عملية التطوير والتحديث لآليات العمل وتجويد المحتوى التى يشهدها ماسبيرو الآن".