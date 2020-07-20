وائل الإبراشي: الإخوان يدعمون المحتل التركي دون خجل

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية يعملون دون خجل على دعم المحتل التركى للإراضى الليبية، ويروجون حول ذلك الشائعات، موضحاً أن المحتل التركي الغاصب يأمل إعادة الخلافة العثمانية من أجل نهب ثروات الشعوب، وتابع: "هذه الأمور تضعنا أمام حالة عبثية تجعلنا نثق في الجيش المصري الذي يتمتع بطبيعة خاصة ولديه القدرة الكافية لحفظ أمن البلاد القومي".

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن موافقة مجلس النواب اليوم على إرسال قوات للخارج يؤكد، أن مصر دولة مؤسسات ودائماً ما تتمهل في الأمور المتعلقة بالأمن القومي المصري وتعطي الأولوية للحلول السلمية.

وأشار "الإبراشي"، إلى أن الشعب المصري واجه مخطط جماعة الإخوان وأحبطه ودعم الدولة من أجل من التخلص من الجماعات الإرهابية، وتابع: "زي ما الشعب المصري خلص المنطقة من الجماعات الإرهابية سيحرر الجيش المصري ليبيا من المرتزقة والمحتل التركي".

وقال "الإبراشى"، إن إطلاق دولة الإمارات أول مهمة فضائية لاستكشاف كوكب المريخ، "مسبار الأمل" والذي انطلق من مركز "تانيغاشيما الفضائي"، في اليابان يعد انتصار عربي.