عاجل.. إحباط هجوم إرهابي بشمال سيناء.. ومقتل 18 عنصرا تكفيريا

نجحت قواتنا في إحباط محاولة هجوم للعناصر التكفيرية على أحد الارتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد باستخدام (4) عربة وعدد من العناصر التكفيرية، وذلك في إطار الجهود المتواصلة التى تقوم بها القوات المسلحة فى مكافحة الإرهاب بشمال سيناء وتأمين كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

وطاردت قوات التأمين للارتكاز الأمني، بالتعاون مع القوات الجوية العناصر التكفيرية، داخل إحدى المزارع وبعض المنازل غير المأهولة ما أسفر عن مقتل 18 فردا تكفيريا منهم فرد يرتدى حزام ناسف، وتدمير عدد 4 عربة منهم 3 عربة مفخخة ونتيجة للأعمال البطولية لقوات التأمين استشهد اثنين من أبطال القوات المسلحة وأصيب 4 آخرين أثناء قيامهم بآداء واجبهم الوطني.

وأكدت القوات المسلحة استمرار جهودها فى تأمين كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة والقضاء على جذور الإرهاب واقتلاعه وتوفير الأمن والأمان لشعب مصر العظيم.