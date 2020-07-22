مدحت صالح يحيي حفلا غنائيا بالأوبرا 13 أغسطس

يستعد المطرب مدحت صالح لإحياء حفل غنائي يوم 13 أغسطس المقبل، في مسرح النافورا بدار الأوبرا المصرية بمصاحبة فرقة عمرو سليم الموسيقية.

وأشار مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية في بيان سابق إلى أن حجز الحفلات متاح إلكترونيا عبر الموقع الرسمي لدار الأوبرا، مؤكدا جاهزية الأوبرا لاستقبال ضيوفها باتباع الإجراءات الاحترازية حرصًا على سلامة الجمهور والفنانين والعاملين، والتي تتمثل في استقبال 25 ‎%‎ من الطاقة الاستيعابية للمسارح.

وقال "صابر"، إن دخول الجمهور يجري من خلال بوابات التعقيم الذاتي بعد قياس درجة الحرارة، مع مراعاة مسافات التباعد بين الحضور، وتطهير وتعقيم المسارح قبل وبعد العروض والإلتزام بارتداء الأقنعة الطبية إلى جانب توزيع مطبوعات إرشادية توعوية على الجمهور أثناء دخولهم الحفل.