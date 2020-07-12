عمرو أديب عن سؤال في امتحان الاستاتيكا: مصر في كوكب تاني بتاع مدحت صالح

تحدث الإعلامي عمرو أديب، عن ضرورة الفكر والابتكار وتخصيص الشباب مبكرًا فيما يحتاجه العالم، والنظر للعالم بشكل جديد خاصة بعد أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، محدثًا طلاب الثانوية العامة: "ليه عاوزين تدخلوا كليات تقعدوا فيها مع 20 ألف واحد في المدرج، ما أنت هتطلع زيهم مفيش فرق، وفيه كليات الـ 10 دفعات الأخيرة منها قاعدين على القهوة والناس برضو عاوزه تدخلها".

وسخر أديب من التصريحات الصادرة من وزارة التعليم في مصر حول امتحان الاستاتيكا التي قالت فيها: "أي إجابة للسؤال 9 (أ) صحيحة لعدم وجود إجابة"، وتابع: "شوف بنتكلم في إيه وإحنا في مصر في إيه، إحنا في كوكب تاني بتاع مدحت صالح".

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، أن رجل أعمال يُدعى "نيكولا" يمتلك شركة لصناعة السيارات، زاد أسهمه في البورصة في يوم واحد 60%، بسبب تصريح قال فيه إنه سيقوم بتصنيع سيارات نقل كبير تعمل بالبطارية الكهربائية، رغم أنه لم يُنتج أي سيارة واحدة، ولكن لديه فكر وابتكار، "إحنا في مصر عاوزين ابتكار مش تكرار، بلاش نعمل زي ما كل الناس ما بتعمل، لازم نختلف شوية".

وتابع: "لو واحد عنده مهنة وخبرة فنية أحسن بكتير من شخص يحمل شهادة جامعية ويجلس على القهوة، ده الصنايعي يقولك عاوز كدا تقوله اتفضل، متقدرش تقول اللي عمله صح ولا غلط، لأن هو أدرى بشغله، لازم نفكر في المستقبل بشكل تاني، لازم يبقى عندنا حلم وأمل، زي الإمارات العربية المتحدة ووصولها للمريخ".