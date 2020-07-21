أشرف عبدالباقي يعلن "صباحية مباركة" عرض عيد الأضحى

أعلن الفنان أشرف عبد الباقي استعداده لتقديم عرض جديد من فاصلين خلال عيد الأضحي المبارك.

وكتب عبدالباقي، عبر تويتر "مسرحية صباحية مباركة مسرحية جديدة من فصلين في عيد الأضحي، علي مسرح جراند نايل تاورز".

يشارك في العرض علي ربيع، أوس أوس، سليمان عيد، وحسام داغر.

أشرف عبد الباقي، أعلن مؤخرا عودة مسرحية "جريما في المعادي" للعرض على مسرح نجيب الريحاني بشارع عماد الدين بوسط البلد، وذلك مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية.