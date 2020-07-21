مخرج تلفزيوني يكشف عن تسهيلات ماسبيرو للأعمال الفنية
كتب:
ضحى محمد
11:53 م | الثلاثاء 21 يوليو 2020
حالة من الإنتعاش الفني شهدها مبني ماسبيرو منذ بداية إنشاءه عام 1960، والتسهيلات التي يقدمها للعمل الفني من أجل خروجه على أكمل وجه.
وقال المخرج محمد فاضل لـ"الوطن"، "كل التسهيلات كانت متاحة بالنسبة لنا، وأذكر العمل الأخير بماسبيرو "السائرون نياما" كان المهندس أسامة الشيخ رئيس الإتحاد في ذلك الوقت، سهل لنا تصوير أحداث المسلسل بأكمله في سوريا بكل إمكانياته وديكوراته والمعارك والملابس".
وأضاف، مسلسل "الشارع الجديد"، كان من إنتاج صوت القاهرة وجرى تصويره في ديكور حي الإسكندرية الذي جرى بناءه باستديو مصر، ومسلسل "أخو البنات" كان أول عمل يصور فى أمريكا.