مخرج تلفزيوني يكشف عن تسهيلات ماسبيرو للأعمال الفنية

حالة من الإنتعاش الفني شهدها مبني ماسبيرو منذ بداية إنشاءه عام 1960، والتسهيلات التي يقدمها للعمل الفني من أجل خروجه على أكمل وجه.

وقال المخرج محمد فاضل لـ"الوطن"، "كل التسهيلات كانت متاحة بالنسبة لنا، وأذكر العمل الأخير بماسبيرو "السائرون نياما" كان المهندس أسامة الشيخ رئيس الإتحاد في ذلك الوقت، سهل لنا تصوير أحداث المسلسل بأكمله في سوريا بكل إمكانياته وديكوراته والمعارك والملابس".

وأضاف، مسلسل "الشارع الجديد"، كان من إنتاج صوت القاهرة وجرى تصويره في ديكور حي الإسكندرية الذي جرى بناءه باستديو مصر، ومسلسل "أخو البنات" كان أول عمل يصور فى أمريكا.