سعد لمجرد يحتفل بوصول أغنية "عدى الكلام" إلى 12 مليون مشاهدة

احتفل المطرب سعد لمجرد مع جمهوره عبر حساباته على السوشيال ميديا بتحقيق كليبه الجديد "عدى الكلام" أكثر من 12 مليون مشاهدة مشاهدة عبر قناته الخاصة على يوتيوب.

"عدى الكلام" من كلمات الشاعر أمير طعيمة، ومن ألحان عزيز الشافعي، ومن توزيع توما.

وكان سعد لمجرد أجل طرح كليب "عدى الكلام"، للمرة الثانية، بعد أن أجل طرحه منذ فترة قريبة، بسبب وفاة الفنانة رجاء الجداوي.

وحصل "لمجرد"، على الدرع الماسي من يوتيوب، لتجاوز عدد مشتركي قناته الرسمية على "يوتيوب"، أكثر من 10 ملايين مشترك، موجهًا الشكر لجمهوره على دعمهم له.