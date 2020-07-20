سعد لمجرد يتصدر التوب العربي على تطبيق أنغامي

يواصل الفنان المغربي سعد لمجرد، الحفاظ على الصدارة بأغنيته الجديدة عدى الكلام، حيث تصدرت التوب العربي على تطبيق أنغامي، في أقل من 5 أيام.

عدى الكلام كتب كلماتها أمير طعيمة، لحنها عزيز الشافعي ووزعها توما، أما إخراج الكليب، لحكيم غراب.

أوضحت أنغامي في بيان، أنه بعد أقل من 48 ساعة على صدور الأغنية، قام لمجرّد بمشاركتها مع متابعيه عبر ستوري من إنستجرام أنغامي، وذلك احتفالاً باحتلال عدّى الكلام المرتبة الأولى في مصر، معبّرًا عن حبه وشكره لمنصة أنغامي.