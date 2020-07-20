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رغم تنافسهم.. سعد لمجرد ومحمد رمضان يحتفلان بـ 250 مليون مشاهدة لأغنية "انساي"

"المجرد" يتفوق على "رمضان" بضعف المشاهدات على يوتيوب

كتب:

ياسمين محمود
04:33 ص | الإثنين 20 يوليو 2020
سعد ورمضان

سعد ورمضان

احتفل الثنائي محمد رمضان وسعد المجرد بنجاح أغنية "انساي" في حصد 250 مليون مشاهدة على اليوتيوب، وقد احتفل الثنائي مؤخرا عبر حساباتهما عالسوشيال ميديا بنجاح الكليب

ويتنافس الثنائي "رمضان" و"المجرد" على الدرع الماسي من يوتيوب، واحتفل الفنان محمد رمضان باستلامه الدرع الماسي من موقع "يوتيوب"، إذ نشر عبر حسابه بموقع "فيسبوك" فيديو له أثناء تسلمه الدرع وفى الخلفية أغنيته "نمبر وان".

وأيضا تسلم "المجرد" الدرع الماسي لوصول متابعيه إلى 10ملايين.

سعد لمجرد اختار يوم 15يوليو لطرح كليبه "عدى الكلام "والذي يغني من خلاله لأول مرة باللهجة المصرية، وحقق أعلى نسبة مشاهدة بهذا الكليب على اليوتيوب، حيث اقترب من الـ 10ملايين في 4 أيام

الفنان محمد رمضان هو أيضا اختار نفس اليوم 15 يوليو لطرح كليبه الجديد "تيك توك"، ولكنه حقق هذه المرة 5 ملايين مشاهدة فقط.

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