شوقي عن الدروس الخصوصية: ماشية عكس اتجاه نظام الثانوية الجديد

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة تلقت شكاوى من الطلاب بشأن الامتحانات خلال العامين الماضيين، منها أن الأسئلة من خارج المنهج.

وقال شوقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر" إن هذه الشكاوى كانت متوقعة، وأن الأسئلة لم تكن من خارج المنهج ولكنها من خارج الكتاب أو من خارج قائمة الأسئلة التي شاهدها من قبل.

وأوضح شوقي أن الدفعة التي ستنتقل للثانوية العامة هذا العام تدربت خلال عامين على هذا النوع من الأسئلة بشكل جيد، مضيفًا: "عشان كده بنقول للناس إن الدروس الخصوصية بشكلها القديم لا علاقة لها باللي هيحصل السنة الجاية، وبالتالي نبتعد عنها لأنها ماشية في عكس الاتجاه بالظبط".

ونصح شوقي أولياء أمور الطلاب بعدم الاتفاق على دروس للثانوية العامة: "مش هو ده الطريق ومش هو ده الهدف اللي جاي ومش هيبقى له علاقة بالامتحانات الجديدة".

وأشار شوقي إلى أن طريقة التعليم التقليدية أفقدت الطلاب القدرة على مذاكرة دروسهم بمفردهم، لافتًا أن الوزارة تعالج هذه المشكلة عن طريق المكتبات الإلكترونية والبث المباشر والمنصات والكتب التفاعلية، لتوفير البديل المعتمد أكاديميًا، الذي يساعدهم على الفهم وحل هذا النوع من الأسئلة: "عشان كده الامتحان أوبن بوك كمان، وعشان كده بنقول للطالب أنت لو فاهم قانون الفيزياء هتحل المسألة، ومش لازم تكون شفت المسألة قبل كده لأن الحياة مفيهاش المسائل اللي كنت بتحلها دي وفيها مسائل جديدة لازم تعرف تحلها".