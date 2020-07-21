وزير التعليم: مش هنعرف هنعمل إيه السنة الجاية قبل أول سبتمبر

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مصر تحضر لبث أكثر كثافة والقنوات التعليمية في التلفزيون وكتب تفاعلية بدلا من الكتب المألوفة لتحريك العام الدراسي الجديد بأدوات لم تكن متاحة من قبل.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "نعكف على تحديد آليات العمل الجديد، ومش عارفين هنعمل إيه في العام الجديد ومش هنعرف قبل أول أسبوع من سبتمبر، إحنا محتاجين الوقت ده نشتغل وأرجو عدم طرح سؤال هتعملوا إيه في العام الجديد".

وتابع: "نعمل على إعادة توزيع الطلاب على الفراغات المتاحة، ويجب الانتظار حتى يتبلور الحل، وهو ما سينفعنا في السنوات القادمة وليس العام المقبل فقط، ونتمنى عدم كتابة العناوين القاطعة بشأن شكل العام الدراسي الجديد، وما نطرحه في هذا الصدد ليس قرارات لكنها أفكار، فهذه العناوين قد تؤدي إلى زيادة المشاهدات لكنها تسبب بلبلة".