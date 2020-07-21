رئيس التحرير

محمود مسلم

وزير التعليم: مش هنعرف هنعمل إيه السنة الجاية قبل أول سبتمبر

كتب:

شريف سليمان
07:52 م | الثلاثاء 21 يوليو 2020
الدكتور طارق شوقي

الدكتور طارق شوقي

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مصر تحضر لبث أكثر كثافة والقنوات التعليمية في التلفزيون وكتب تفاعلية بدلا من الكتب المألوفة لتحريك العام الدراسي الجديد بأدوات لم تكن متاحة من قبل.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "نعكف على تحديد آليات العمل الجديد، ومش عارفين هنعمل إيه في العام الجديد ومش هنعرف قبل أول أسبوع من سبتمبر، إحنا محتاجين الوقت ده نشتغل وأرجو عدم طرح سؤال هتعملوا إيه في العام الجديد".

وتابع: "نعمل على إعادة توزيع الطلاب على الفراغات المتاحة، ويجب الانتظار حتى يتبلور الحل، وهو ما سينفعنا في السنوات القادمة وليس العام المقبل فقط، ونتمنى عدم كتابة العناوين القاطعة بشأن شكل العام الدراسي الجديد، وما نطرحه في هذا الصدد ليس قرارات لكنها أفكار، فهذه العناوين قد تؤدي إلى زيادة المشاهدات لكنها تسبب بلبلة".

اقرأ المزيد:

طارق شوقي: تعرضنا للتشكيك في الفترة الماضية استنزف جهودنا

طارق شوقي: الدروس الخصوصية إهدار للوقت والمال ولن تساعد في الامتحانات

طارق شوقي: لو سمعنا كلام الطلاب وأجلنا الامتحانات كان ضاع عليهم السنة

طارق شوقي: تجمع أولياء الأمور "تعبنا جدا".. ولن يتكرر بداية من الخميس

طارق شوقي: لو نظام الثانوية العامة تراكميا كان نفعنا النهاردة

طارق شوقي: "أولياء الأمور جايين يعدوا بعض ويعدوا الولاد"

طارق شوقي عن أول يوم امتحانات: الأولاد بياخدو بعض بالحضن