شوقي: درجات طلاب الثانوية مرتفعة هذا العام.. كان في نوع من التعاطف

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن نسب النجاح في مواد الثانوية العامة هذا العام أعلى بكثير من الأعوام السابقة بسبب عدد من العوامل التي حدثت استجابة للاجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا.

وقال شوقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر" إن الطلاب امتحنوا في 75% من المنهج فقط هذا العام نظرًا لتوقف الدراسة في شهر مارس بسبب الجائحة.

وأوضح شوقي أن الطلاب حصلوا على فترة كافية قبل الامتحانات لمراجعة المنهج ومذاكرته، مضيفًا: "الامتحانات كان فيها نوع من التعاطف مع الطالب المتوسط عالي جدًا"، مؤكدًا أن ذلك يسبب أزمة في التنسيق وسيرفع المجاميع ومجاميع الإلتحاق بالكليات المختلفة، مشيرًا أن كل ذلك سيتغير بدأ من العام القادم.