فرج عامر يعلن إصابة لاعبين من سموحة بكورونا

كشف المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة نتائج المسحة الطبية الخامسة التي أجريت للاعبي الفريق الأول لكرة القدمو الجهاز الفني والإداري بالتنسيق بين النادي والاتحاد المصري لكرة القدم.

وأكد "عامر" في بيان صحفي له اليوم، أن المسحة الخامسة أظهرت عن وجود حالتين إيجابيتين بين لاعبي الفريق، مشيرا إلى أنه على الفوز تم اتخاذ كافة الإجراءات لعزل الحالتين من خلال طبيب الفريق الذي سيتولى جميع الإجراءات والتدابير الخاصة بالعلاج بالتنسيق مع الدكتور محمد سلطان المستشار الطبي للاتحاد المصري لكرة القدم حتى تعافيهما وتماثلهما التام للشفاء.

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