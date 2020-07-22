الرئيس الأمريكي: قمت بأمور عظيمة اقتصاديا ولايوجد رئيس حقق ما حققته

تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن مسألة الإغلاق الأولى للبلاد، بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، فذكر أن البلاد شهدت حالة تدفق كبيرة في أعداد المرضى بعد إعادة الفتح، قائلا "لم يكن الخيار من صنعنا، حيث لا يمكن استدامة الأمر، لأنه أثر على الاقتصاد وكان له تبعات كبيرة".

وأضاف "ترامب"، خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، أنه بسبب هذا الإغلاق أنقذنا ملايين البشر، وبتنا ندرك طبيعة هذا المرض، وسينتهي الأمر بنا في الحصول على العلاج واللقاح في فترة قريبة، مطالبًا المواطنين بالتزام الإجراءات الاحترازية والتباعد وارتداء أقنعة الوجه، مهيبا بالابتعاد عن الاجتماعات الكبرى ليكون الجميع بوضع آمن قدر الإمكان.

وتابع: "اعتقد أنني قمت بأشياء كثيرة ولا يمكن للشعب الأمريكي أن يحاكمني في مسألة مكافحة هذه الجائحة فحسب، حيث أنني قمت بأمور عظيمة في مجال الاقتصاد، وكانت لدي سنة قوية، وكان الربع الثالث من العام جيدًا، وستكون السنة القادمة سنة قياسية، فما من رئيس حقق ما حققته في مجال الطاقة والصحة وقطاعات أخرى، ولكن الفيروس اضطرنا لخفض الاقتصاد من أجل إنقاذ ملايين الأرواح".