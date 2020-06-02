ترامب: الاحتجاجات يقودها إرهابيون والولايات فشلت في مواجهة العصابات واللصوص

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، تعلقيا على أحداث الشغب والاحتجاجات التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية: "سأعمل على احترام قانون البلاد"، واصفا من يقود تلك التحركات بـ"الإرهابيين".

وأضاف ترامب، خلال كلمة له تنقلها قناة "سكاى نيوز عربية": "سنطبق العدالة في قضية مقتل جورج فلويد"، قائلا "سأعمل على حماية المتظاهرين السلميين ولن أسمح باختطاف أصواتهم ".

وتابع ترامب: "طلبت من حكام الولايات نشر الحرس الوطني بالأعداد الكافية لحماية المواطنين وسأصدر أوامر رئاسية لوقف التخريب والدمار".

ونوه إلى أن هذه التحركات يقودها إرهابيون محليون وهذه جريمة ضد الإنسانية قائلا "العديد من حكام الولايات فشلوا في حماية مواطنيهم من هجمات العصابات واللصوص".