مبروك عطية: اللي يجلب النكد على نفسه في العيد يبقى عاصي

أكد الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف أن هناك بعض الشخصيات التي لا تحب "الفرحة" وليس لديها أي استعداد لقبولها.

وقال "عطية" خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إنه يتلقى أسئلة متشابهة كل عام عن عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى أن الأضحية سنة للقادر عليها "القادر ممكن ميعملهاش ومش هيدخل النار".

وأضاف: "أنا عايز الناس تهدى وتعرف الأصول"، لافتًا إلى أن الجديد هذا العام أنه يمكن للمواطنين التبرع بثمن الأضحية للمحتاجين في ظل هذه الظروف الصعبة التي نعيشها.

ونصح "عطية"، المواطنين باختيار الأضحية الخالية من العيوب مؤكدًا أن يوم العيد هو يوم فرح وابتهاج وأنه يوم فرح إجباري "اللي ينغم يوم العيد عاصي، ومن يجلب النكد عاصي طالمًا لم تفرضه الظروف عليه".

وقال "عطية" "الإرهابيين بيعكننوا على الأمة وينكدوا عليها ويحملوا أوزار من يضايقوهم وينكدوا عليهم"، مؤكدًا أن هؤلاء الإرهابيين الذين هاجموا الجنود تحملوا خطايا لا يتحملها جبل مضيفًا: "الغباء وحش وهما فيه جواهم سواد لأن النفس المشرقة الدين يزيدها اشراقًا".