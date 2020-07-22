فيديو.. والد "مصر الجميلة" يشكو من تعرض ابنته للتنمر بسبب اسمها

عرض الإعلامي طارق علام، في برنامجه "هو ده" المذاع عبر فضائية "المحور"، صورة شهادة ميلاد لطفلة تسمى "مصر الجميلة تامر خميس خليفة".

وقال والد الطفلة خلال مداخلة هاتفية مع البرنامج إنه سمى ابنته "مصر الجميلة"، مشيرًا أنه من مدينة رشيد وأن ابنته في الصف الثاني الإبتدائي، مؤكدًا أنها تتعرض للتنمر والسخرية من معلمة إخوانية في مدرستها: "بتحسس البنت أن اسمها غريب"، لافتًا أن ابنته اسمها مميز بين زملائها.

وأشار إلى أن ابنته تتعرض للتنمر بسبب اسمها وأن هناك البعض ممن يسخروا من اسمها ويعاندوها، مؤكدًا أن ابنته سعيدة باسمها وأنه هو أيضًا سعيد بإطلاقه هذا الاسم عليها.

ولفت "تامر"، إلى أن ابنته ولدت عام 2013، بعد ثورة 30 يونيو مباشرة، وأطلق عليها اسم "مصر الجميلة" مطالبًا بتوفير وظيفة له: "أبو مصر لازم يكون راجل نضيف وكويس مش أكتر من كده".

من جهته قال الإعلامي طارق علام: "أنا فرحان بأجمل اسم بنت في العالم اسمها مصر جميلة والاسم ده يتعمل أغنية".