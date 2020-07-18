حافظ أبو سعدة: "السوشيال ميديا" من وسائل إثبات جريمة التنمر

قال الدكتور حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن القانون وضع تعريفا لجريمة التنمر، بحيث إن كل استعرض للقوة على شخص سواء بالقول أو بالفعل فأي شيء فيما يتعلق باللون أو الطول أو الجنس أو العرق أو اللغة وكل أشكال التمييز العنصري للأشخاص لأي سبب من الأسباب.

وأضاف "أبو سعدة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، إن الإثبات إما يكون عن طريق الكتابة سواء في جريدة أو على السوشيال ميديا أو الرسائل النصية أو يمكن أن يكون الإثبات بالقول وإذا كان بالقول لابد أن يكون هناك شهود.

وأشار إلى أن قواعد الإثبات الجنائي هي ذاتها في قانون الإجراءات الجنائية، "الجريمة دي مكنش لها أساسا تعريف لها، لو شخص كان بيتنمر على شخص مكناش نعرف نعاقبه قبلها"، لافتا إلى أن التنمر كان ما بين السب والقذف وما بين الأذى البدني ولكن التنمر لم يكن له من قبل عقوبة.