مستشار محافظ البحر الأحمر: حققنا المعادلة الصعبة وسجلنا "زيرو" كورونا

قال محمد مخلوف المستشار الإعلامي لمحافظ البحر الأحمر، إن عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وضع خطة محكمة بالتنسيق مع الجهات المعنية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، منذ اللحظة الأولى لانتشار جائحة كورونا، مشيرا إلى أنه كان يتابع على مدار الساعة عمليات التعقيم والتطهير للمصالح الحكومية والشوارع والمنشآت السياحية.

وأضاف مخلوف، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن المحافظة نجحت في تحقيق المعادلة الصعبة إذ عبرت إلى من البداية بإعلان تصدرها قائمة المحافظات الأقل إصابة بكورونا، نتيجة الإجراءات الإحترازية المستمرة، فضلا عن تفقده يوميا الشوارع والميادين والمستشفيات حتى وصلت المحافظة إلى صفر كورونا.

وتابع بأنه مع عودة حركة السياحة والطيران مرة أخرى، أشاد السائحون بالإجراءات الوقائية في مصر، مشيرا إلى أنها شهادات موثقة ظهرت على كل الفضائيات ووكالات الأنباء العالمية.