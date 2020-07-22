قومي الشهداء يهنئ الرئيس بذكرى 23 يوليو: ثورة استرداد الكرامة والحرية

هنأ اللواء أشرف الخطيب، أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، التابع لمجلس الوزراء، الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والستين لثورة 23 يوليو.

وتقدم أمين عام المجلس في برقيته بكل الشكر والتقدير لأبطال القوات المسلحة المصرية، التي حملت لواء ثورة استرداد الكرامة والحرية للشعب المصري.

وجدد أمين عام المجلس عزمه على تقديم سبل الدعم والرعاية لأسر الشهداء والمصابين تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي.