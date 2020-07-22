خالد عبدالعزيز: الإرهاب لن يزيدنا إلا إيمانا أن مصر ستجتاز كل الأزمات

نعى خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة الأسبق، عبر حسابه الشخصي موقع التدوينات القصيرة تويتر، شهداءنا بعد تعرضهم أمس لهجوم إرهابي على أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء، في منطقة بئر العبد.

وكتب عبدالعزيز: رحم الله شهداءنا، وأنعم بالشفاء العاجل على مصابينا، ورزق أهلهم وذويهم الصبر الجميل.

وأكد: لن يزيدنا هذا الإرهاب الأسود إلا تماسكاً، وإيماناً أن مصرنا العظيمة سوف تجتاز جميع الأزمات والمشكلات على كافة الأصعدة بعون الله وتوفيقه.

يذكر أن قواتنا نجحت في إحباط محاولة هجوم للعناصر التكفيرية على أحد الارتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد باستخدام (4) عربة وعدد من العناصر التكفيرية، وذلك في إطار الجهود المتواصلة التى تقوم بها القوات المسلحة فى مكافحة الإرهاب بشمال سيناء وتأمين كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

وطاردت قوات التأمين للارتكاز الأمني، بالتعاون مع القوات الجوية العناصر التكفيرية، داخل إحدى المزارع وبعض المنازل غير المأهولة ما أسفر عن مقتل 18 فردا تكفيريا منهم فرد يرتدى حزام ناسف، وتدمير عدد 4 عربة منهم 3 عربة مفخخة ونتيجة للأعمال البطولية لقوات التأمين استشهد اثنين من أبطال القوات المسلحة وأصيب 4 آخرين أثناء قيامهم بآداء واجبهم الوطني.