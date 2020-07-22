إزالة 29 تعد على أملاك الدولة ضمن الموجة 16 بالبحيرة

نفذت محافظة البحيرة، المتابعة اليومية لحالة المصارف والمجاري المائية بنطاق المحافظة، للوقوف على حالة التطهيرات ومناسيب المياه بها للحفاظ عليها من التلوث، وكذلك إزالة جميع أشكال التعديات، لإحكام سيطرة أجهزة الدولة على المجاري المائية ومنافعها.

ونفذت مديرية الري بالبحيرة بالتنسيق مع الوحدات المحلية لمركزى دمنهور وإيتاى البارود والأجهزة الأمنية، 29 قرار إزالة لتعديات على المجاري المائية بمساحة 1974مترًا، تمثلت في 10 قرارات بمركز إيتاي البارود على ترعه جنابية مخلوف، و19 على مصرف الخيري.

كما قامت مديرية الري بإجراء جسات كوبري على مصرف 8 فرع جناكليس، ضمن عملية الأعمال الصناعية اللازمة لتوسيع وتعميق المصارف الفرعية لمصرف فاصل الحرية جناكليس.