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أفريقية النواب: ندعم حق الشعب الليبي في تقرير مصيره

كتب:

شريف سليمان
10:57 م | الإثنين 20 يوليو 2020
النائب طارق رضوان

النائب طارق رضوان

قال طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، إنه قبل عقد الجلسة السرية التي وافق خلالها البرلمان على إرسالة قوات للقتال بالخارج، تم إخلاء القاعة من ممثلي وكالات الأنباء والصحفيين بالإضافة إلى أنه تم إخراج العاملين بالأمانة العامة بمجلس النواب، مشدداً على أن الموافقة تمت على خلفية جهود مضنية من مؤسسات الدولة كافة لحماية الأمن القومي المصري، وحق الشعب الليبي في تقرير مصيره.

وأضاف رضوان خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن المعتذرين من النواب ممن لم يحضروا جلسة اليوم لم يتجاوزا أصابع اليد الواحدة وكانت لظروف خارجة عن إرادتهم.

ولفت النائب البرلماني، إن كافة أعضاء مجلس النواب تجردوا اليوم من جميع الانتماءات السياسية وتوحدنا تحت رأية العلم المصري.

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