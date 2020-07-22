نيابة قليوب تحيل "طفلة المنور" للطب الشرعي

أمر المستشار أحمد الإمبابى رئيس نيابة قليوب، بإشراف المستشار محمد حتة المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها، بإحالة الطفلة "ب " صاحبة الـ 11 عاما، للطب الشرعي لبيان كشف العذرية لها، وذلك بعد إدعاءات والدها، بأنها "تسلك سلوكا غير قويم".

كما تنتظر النيابة تقرير الفحص الطبي الذي أجري للطفلة، لبيان حالتها الصحية، خاصة بعد انتشار آثار تعذيب بجميع أنحاء جسدها، والتي قام والدها بإحداثها، وربطها بالسلاسل.

وكان المجلس القومى للطفولة والأمومة، أعلن عن نجاحه فى إنقاذ طفلة من تعذيب أبيها وزوجته بقليوب، وكان خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس قد تلقى بلاغا من أحد الجيران والذى طلب سرية بياناته بمنطقة قليوب، محافظة القليوبية، لإغاثة وإنقاذ طفلة تبلغ من العمر 11 عاما من تعذيب والدها وزوجته، حيث قيدها الأب بسلسلة حديدية بمنور مسكنها، ما أحدث بها إصابات بالغة، وعلى الفور تم تحرير بلاغ على خط نجدة الطفل.

ووجهت الدكتورة سحر السنباطى أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة، بسرعة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لرفع الخطر عن الطفلة وتقديم الدعم اللازم، حيث تمت إحالة الواقعة لمكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام، والتى نسقت مع السيد المستشار المحامى العام الأول لنيابة استئناف طنطا والذى كلف نيابة قليوب الجزئية بالتحقيق فى الواقعة، وبتكليف من النيابة العامة توجهت قوة من الشرطة لمحل سكن الطفلة، وتم العثور عليها مقيدة فى غرفة منعزلة بالمنزل، وعلى جسدها آثار إصابات وجروح، وتم ضبط الأب وزوجته، وتبين أن الأب والأم منفصلان والطفلة تقيم بصفة مستمرة مع الأب وزوجته.

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطى أنه تمت إحالة البلاغ أيضاً إلى اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة القليوبية، حيث توجهت مقرر وحدة الحماية الفرعية بمركز قليوب وأخصائى اجتماعى من إحدى الجمعيات الشريكة مع خط نجدة الطفل بمحافظة القليوبية إلى نيابة قليوب لمتابعة حالة الطفلة، وتقديم الدعم اللازم وإعداد تقرير بشأنها.