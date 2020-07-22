افتتاح إدارتي الفتح وأبنوب التعليميتين بعد إنشائهما بـ14 مليون جنيه

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مبنى إدارتي الفتح وأبنوب التعليميتين، بعد انشائهما بتكلفة 13 مليون و897 ألف جنيه، وذلك ضمن المشروعات التي تنفذها هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة.

وبدأ محافظ أسيوط جولته بافتتاح مبنى إدارة الفتح التعليمية بتكلفة 4 ملايين و730 ألف جنيه، ثم توجه لافتتاح مبنى إدارة أبنوب بتكلفة 9 ملايين و167 ألف جنيه.

وأشاد المحافظ بمستوى وجودة المدارس التي أنشئت تحت إشراف هيئة الابنية التعليمية وفقًا للمواصفات والاشتراطات الفنية.