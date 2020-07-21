محافظ أسيوط يضع حجر أساس وحدتين صحيتين بالشنابلة ومجريس بصدفا

وضع اليوم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، حجر أساس إنشاء وحدتين صحيتين بالشناينة ومجريس بمركز صدفا، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 10 ملايين و790 ألف جنيه للوحدتين، واللتان تنفذهما هيئة الأبنية التعليمية ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وتفقد المحافظ معدلات التنفيذ واستمرار العمل وذلك ضمن خطة الدولة والمنفذة تحت إشراف وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط بقطاعات الصحة والأبنية التعليمية ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والرصف وقطاعات الخدمات في 60 قرية الأكثر احتياجًا معلنًا، تقديمه كل سبل الدعم وتذليل العقبات أمام تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تحقيقاً لرؤية "مصر 2030".

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس مصطفى عبدالفتاح مدير منطقة أسيوط بهيئة الأبنية التعليمية، وحسين كشك رئيس مركز ومدينة صدفا والمهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، والمهندس صابر عبدالرؤوف المدير التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب.

بدأ المحافظ جولته بمركز صدفا بوضع حجر أساس مشروع إحلال كلي للوحدة الصحية بقرية الشنابلة، والتي تبلغ تكلفتها الإجمالية 5 ملايين و800 ألف جنيه.

ثم تفقد الأعمال التي يجري تنفيذها من صب القواعد والأساسات واستمع إلى شرح من مدير منطقة الأبنية التعليمية لمعدلات التنفيذ، ومراحل تنفيذ المشروع.

كما التقى بالمهندسين والعمال وحثهم على إتقان العمل والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات حفاظًا على صحتهم، مشددًا على ضرورة الالتزام بجودة الأعمال وفقًا للاشتراطات والمواصفات القياسية لنهو الأعمال في توقيتاتها المحددة وبجودة عالية.

واستكمل المحافظ جولته بوضع حجر أساس تطوير جناح وإنشاء جناح توسع جديد بالوحدة الصحية بقرية مجريس بتكلفة إجمالية بلغت 4 ملايين و990 ألف جنيه.

واستمع إلى شرح من مدير منطقة الأبنية التعليمية لمعدلات التنفيذ وأعمال تطوير جناح بالمستشفى، وأعمال إنشاء جناح توسع جديد وتجهيز الوحدة الصحية بالعيادات الشاملة والمجهزة لخدمة أهالي القرية والقرى المجاورة.

وقال محافظ أسيوط إن الوحدات الصحية الجديدة الجاري إنشائها تعتبر ضمن مشروعات إحلال كلي وتطوير وتجهيز 27 وحدة صحية بقيمة 384 مليون جنيه بمدة تنفيذ 7 أشهر، والتي تنفذها هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي يجري تنفيذها بالقرى الأكثر احتياجًا وتستهدف 60 قرية للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم فضلًا عن تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية في مجالات تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والخدمات الصحية والتعليمية والبيئية وخدمات الكهرباء والإنارة والنظافة والتنسيق والحضاري ورفع كفاءة منازل الأسر الأولى بالرعاية مع توفير فرص عمل للشباب.

وفي نهاية جولته بمركز صدفا زار المحافظ كمين شرطة قرية أولاد الياس والتقى الضباط والجنود للاطمئنان على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وحثهم على اليقظة الدائمة.