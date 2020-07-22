"مترو الأنفاق": نعمل بكامل قوتنا خلال عيد الأضحى ونقدم نحو 1400 رحلة

قال المهندس عصام منير، نائب رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، إنه أثناء أيام عيد الأضحى نعمل بقوتنا الكاملة على جميع المستويات "سواق، صراف، مراقب غرفة مركزية" والجميع يعمل ونقدم نحو 1400 رحلة على مستوى الخطوط الثلاثة.

وأضاف منير، خلال مداخلة عبر سكايب، مع الإعلامية خلود زهران، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنه يتم الدفع بقطارات إضافية في حالة حدوث أي ازدحام ويتم التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات بعمل كمائن في حال وجود أي مشكلة، والإسعاف وتواجد نقاط إسعاف منتشرة في المحطات.

وتابع، أنه بالنسبة لفيروس كورونا هناك استعدادات على أعلى مستوى، ويتم تعقيم جميع القطارات يوميا بالإضافة للتعقيم الدوري اليومي في جميع المحطات، والإذاعة التي توضح الإرشادات للركاب، وفي بعض الأوقات يتم توزيع كمامات على الركاب، وممنوع لأي راكب الدخول دون كمامة بحيث يكون الراكب آمن.

وأكد، أن نسبة الإصابات في المترو أقل نسبة موجودة أثناء ركوب مترو الأنفاق سواء من الموظف أو الراكب على جميع المستويات نستطيع أن نوفر للراكب وسيلة نقل بأمان.