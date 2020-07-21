الأنفاق: افتتاح مترو "النزهة - عدلي منصور" بمصر الجديدة خلال أيام

أكد اللواء عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أنه تم الانتهاء من وضع الرتوش النهائية لافتتاح 6 محطات جديدة بالخط الثالث للمترو وهي "الهايكستب - قباء - عمر بن الخطاب - هشام بركات - النزهة - عدلي منصور"، مشيرا إلى أنه جرى عمل الاختبارات والتجارب لتشغيل المحطات الجديدة، موضحا أن المحطات الجديدة بمترو مصر الجديدة سيتم افتتاحها خلال أيام.

وقال والي، في تصريحات لـ"الوطن"، إن المحطات الـ6 الجديدة ستكون جاهزة أمام الجمهور قبل عيد الأضحى المبارك، كما أعلن الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، مشيرا إلى أن تكلفة الخط الثالث للمترو بلغت 97 مليار جنيه، وأن مترو مصر الجديدة صمم بطريقة أوروبية، منوها إلى أن جميع القطارات العاملة مكيفة، وأن مشروعات الأنفاق هدفها تخفيف الزحام المروري بالقاهرة الكبرى.

وعن الخط الرابع للمترو بشارع الهرم، كشف والي عن أن الهيئة تسير بخطوات ممتازة في تنفيذ مشروع مترو الهرم، لافتا إلى أنّ الخط الرابع يشمل 40 محطة نفقية وسطحية ومقسم إلى مرحلتين، أحدهما بطول 19 كم ويضم 17 محطة والمرحلة الثانية بطول 23 كم ويضم 21 محطة.

وأوضح أن مترو الهرم يشمل محطات "حدائق الأهرام، ميدان الرماية، وشارع الهرم" حتى الجيزة، وصولا إلى الملك الصالح والفسطاط وعباس العقاد، ومنه للقاهرة الجديدة.

وأضاف والي، أنّ مترو الهرم سيتم تنفيذه على مرحلتين، الأولى تبدأ من المحطة التبادلية غرب الطريق الدائري على حدود مدينة 6 أكتوبر حتى محطة "الفسطاط"، وسيمتد مسار هذا الجزء الأول من الخط الرابع على حدود مدينة 6 أكتوبر، مرورا بمنطقة "حدائق الأهرام"، ثم المتحف المصري الكبير، إلى ميدان الرماية، ثم شارع الهرم، حتى محطة "الجيزة"، ليتقاطع مع الخط الثاني للمترو، ثم يمتد بعد ذلك إلى محطة "الملك الصالح" على الخط الأول.

وأكد أنّ المرحلة الثانية من الخط الرابع ستبدأ من محطة "الفسطاط" مرورا بالقاهرة الفاطمية وصولا إلى مدينة نصر والقاهرة الجديدة، ويمتد مسار هذه المرحلة من محطة "الملك الصالح" مرورا بمحطة الفسطاط النفقية حتى مدينة نصر، ويشمل المسار الحديقة الدولية وشارعي "مصطفى النحاس وزكريا حسين" بمدينة نصر ليتقاطع مع الطريق الدائري ومساكن الشباب حتى طريق السويس.