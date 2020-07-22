متعافون من كورونا بعزل كفر الدوار: "ربنا شفانا وفلتنا من الموت"

بحالة من الفرحة والسعادة، ودع 10 متعافين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" مستشفى عزل كفر الدوار، بعدما ظهرت سلبية تحاليلهم اليوم، واصطف الأطباء والتمريض على رأسهم الدكتور ياسر زايد، مدير مستشفى عزل كفر الدوار، لوداع المتعافين وتحيتهم لصبرهم على المرض والمثابرة حتى الشفاء، فى الوقت الذى شكر فيه المتعافون الطاقم الطبى بالمستشفى.

جمال إبراهيم، أحد المتعافين، قال أثناء مغادرته: "الحمد لله ربنا تمم شفائى على خير، وفلت من كيس حفظ الموتى، وأشكر الجيش الأبيض الذى يحافظ على أرواح المواطنين، من خلال تضحيات وسهر ومشقة"، وغادر المستشفى بعد وصلة رقص على أغانى قد حفظها على هاتفه المحمول.

وكانت محافظة البحيرة، أعلنت اليوم عن شفاء وخروج 143 حالة تعافى جديدة من فيروس كورونا من مستشفيات العزل والإحالة ليصبح إجمالي عدد المتعافين 4557 حالة، وعودتهم لمنازلهم بعد تلقيهم العلاج اللازم.

وأكد الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة أن نسب الشفاء بالبحيرة تصل أعلى معدلاتها وسط انخفاض كبير فى حالات الإصابة والوفيات مع استمرار الجهود الكبيرة بجميع المستشفيات المخصصة للعزل بالتزامن مع استمرار جميع الإجراءات الخاصة بتوزيع وتسليم حقيبة المستلزمات الوقائية والأدوية على المخالطين وحالات العزل المنزلى.