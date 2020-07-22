23 مشروعا لحماية شواطئ البحر المتوسط من التغيرات المناخية

قال المهندس عاشور عبدالحكيم، رئيس الهيئة المصرية لحماية الشواطئ، إنه يتم تجهيز شواطئ إسكندرية بحواجز غطس ورمال جديدة استعدادا للعيد، لافتا إلى أن الحواجز تقلل من تأثير الأمواج وحماية المصطافين.

وأضاف أنه لدينا العديد من المناطق معرضة لارتفاع منسوب المياه فيها ويتم العمل حاليًا على حمايتها، لافتة إلى أن هناك مجموعة من المدن الجديدة الساحلية الشمالية ويجب حماية شواطئها، موضحًا أنه تم رصد 265 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات حماية الشواطئ.

وتابع "عبد الحكيم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن هناك 23 مشروعًا بحريًا لحماية سواحل البحر المتوسط من خطر التغيرات المناخية، منوهًا إلى أن منسوب سطح البحر يرتفع كل عام بمنسوب 3 أو 4 أمتار كل عام.

وأكد أنه بغضون 2050 من المتوقع ارتفاع منسوب المياه أكثر من نصف متر، لافتًا إلى أن المشروعات الجديدة التى تقدر بـ23 مشروعًا بحريًا يتم تنفيذها لحماية سواحل البحر المتوسط من خطر التغيرات المناخية، مؤكدًا أن المشروعات لا تؤثر على حركة المواطنين.

وأوضح أنه لدينا العديد من المناطق معرضة لارتفاع منسوب المياه فيها ويتم العمل حاليًا على حمايتها، لافتة إلى أن هناك مجموعة من المدن الجديدة الساحلية الشمالية ويجب حماية شواطئها، موضحا أنه تم رصد 265 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات حماية الشواطئ.