تدريبات لليونان في البحر المتوسط.. وتركيا ترد جنوبي كريت (فيديو)

انتشرت علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديوهات وصور لتدربيات البحرية اليونانية، أمس، ويظهر الفيديو تدريبات للبحرية اليونانية في البحر المتوسط، ويظهر خلالها استهداف طائرة يونانية سفينة حتى أغرقت.

وذكر الموقع اليوناني "مليتاري"، أنه في الساعات الأولي من صباح اليوم، أظهرت نظم "نافتكس" (وهي خدمة تصدر تحذيرات عن الظروف الملاحية) أن الأتراك سيجرون تدريبات بحرية في مناطق جنوب جزيرة كريت، كما هو موضح على الخريطة، والتدريبات ستكون اليوم وغدا، وفقا لما نقله موقع "تركيا الآن".