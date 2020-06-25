تدريبات لليونان في البحر المتوسط.. وتركيا ترد جنوبي كريت (فيديو)
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وكالات
03:48 م | الخميس 25 يونيو 2020
انتشرت علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديوهات وصور لتدربيات البحرية اليونانية، أمس، ويظهر الفيديو تدريبات للبحرية اليونانية في البحر المتوسط، ويظهر خلالها استهداف طائرة يونانية سفينة حتى أغرقت.
وذكر الموقع اليوناني "مليتاري"، أنه في الساعات الأولي من صباح اليوم، أظهرت نظم "نافتكس" (وهي خدمة تصدر تحذيرات عن الظروف الملاحية) أن الأتراك سيجرون تدريبات بحرية في مناطق جنوب جزيرة كريت، كما هو موضح على الخريطة، والتدريبات ستكون اليوم وغدا، وفقا لما نقله موقع "تركيا الآن".
Βολές Κατευθυνομένων Βλημάτων που εκτελέστηκαν στις 24ΙΟΥΝ20 στην θαλάσσια περιοχή νοτίως Ν. Καρπάθου παρουσία του Α/ΓΕΕΘΑ:— ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (@isozygio) June 24, 2020
• 1 Κ/Β RIM-7 Sea Sparrow από τη Φ/Γ ΛΗΜΝΟΣ (F451)
•1 Κ/Β AGM-114 HELLFIRE από Ε/Π S-70B Aegean Hawk
• 2 Κ/Β AGM-65 MAVERICK από Α/Φ F-16 Block 52+ pic.twitter.com/y0ogX3GvYt