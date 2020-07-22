إزالة 35 تعديا على أملاك الدولة ضمن الموجة 16 بالدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم، إزالة 35 حالة تعدٍ، منها 23 بالبناء بمساحة 620 مترًا مربعًا، و12 بالزراعة بمساحة 14 قيراطًا و 20 سهمًا، وذلك منذ بدء تنفيذ أعمال الموجه 16 لإزالة التعديات على أملاك الدولة.

وقال مختار، إن الأراضي المعتدى عليها تتبع لولاية الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، ولقطاعات الموارد المائية والري والسكة الحديد والأوقاف والإصلاح الزراعي والطرق بمراكز ومدن وقرى وأحياء المحافظة