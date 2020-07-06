إزالة 16 تعديا في حملة مكبرة بالمنوفية

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، استمرار إزالة كافة التعديات دون استثناءات، وذلك في إطار تنفيذ الإزالات المخالفة في المهد، وفرض هيبة الدولة وردع المخالفين.

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم حملة مكبرة، أسفرت عن إزالة 16 حالة تعدٍ على طريق شبين الكوم – قويسنا بإجمالي مساحة 4450 مترًا مربعًا، كما تم إزالة حالة تعدٍ على أرض زراعية بمساحة 60 مترًا بقرية كفر البتانون بمركز شبين الكوم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وأكد محافظ المنوفية على أنه لا تهاون فى الحفاظ على هيبة وحقوق الدولة والتصدى بحزم تجاه القيام بأعمال البناء المخالف والعشوائى على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة بنطاق المحافظة ومنع محاولات إستغلال الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد في ظل تداعيات إنتشار فيروس كورونا المستجد.