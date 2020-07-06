إزالة برج و3 منازل مخالفة في حملة ببنها

شارك عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، في حملة مكبرة لإزالة التعديات والبناء المخالف بمدينة بنها، حيث شهد إزالة برج على طريق خط 12 بمساحة 500 متر، ومكون من 13 طابقًا، ولم يتقدم مالكه بأوراق للتصالح.

كما تابع المحافظ إزالة 3 منازل مخالفة بمنطقة الحرس الوطني علي مساحه 700 متر، ولم يتقدم ملاكها أيضًا بأوراقهم للتصالح.

وأكد المحافظ ضرورة التعامل مع ملف إزالة التعديات بكل شدة وصرامة، وعدم السماح لمن تسول له نفسه باستغلال الظروف الطارئة التي تمر بها الدولة للقيام بأعمال البناء، مؤكدًا أنه مهما بلغ حجم المخالفة سيتم إزالتها.