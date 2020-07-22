إحالة عضو بمجلس "المحامين" للتحقيق لمخالفته قرارا لهيئة مكتب النقابة

قررت هيئة مكتب نقابة المحامين، إحالة المحامي عيسى أبو عيسى، عضو مجلس النقابة، إلى التحقيق، لنشره وتعليقه على معالجة النقيب لقضية قيد 4 ضباط شرطة، وما أثير حول إدخال سلاح ناري إلى نقابة المحامين بصحبة وكيل النقابة، بالمخالفة لقرار سابق لهيئة المكتب بعد التحدث في الشأن النقابي والتعليق على قرارات المجلس على السوشيال ميديا وخارج النقابة.

وصدر قرار الإحالة للتحقيق بحق عيسى أبو عيسى، بعد موافقة كل أعضاء هيئة المكتب وهم: (يحيى التونى ومجدى سخى ومحب مكاوى ومحمود الداخلى وعمر هريدى وسيد عبدالغنى وأبوبكر الضوة وأسامة سالمان).

قال سيد عبدالغني أمين صندوق نقابة المحامين، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن هيئة مكتب المحامين، فوضت النقيب رجائي عطية، بأن يكون متحدثا للنقابة، وأن من يريد أن يتحدث عليه أن يتحدث داخل النقابة وليس على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض إظهار الخلافات فقط.

وأضاف عبد الغني: "ما نشره عيسى مخالف للحقيقة ويحاول الاعتراض لمجرد الاعتراض والخلاف، ليظهر أن المجلس دائما في مشاكل، وتم اتخاذ القرار بالإجماع، لانه خالف القرار السابق".

وأكد عبد الغني، أن جلسة التحقيق ستجرى اليوم مع عيسى، مشيرا إلى ضرورة الالتزام بقرار هيئة المكتب بعدم التحدث في الشأن النقابي خارج النقابة دون عرضه على المجلس لاسيما وأن الخلاف مكفول للجميع، لكن بألا يتم بشكل يتنافى مع الحقيقة وتصدير للخلافات فقط.

من جانبه قال عيسى أبو عيسى عضو مجلس نقابة المحامين المحال للتحقيق، في بيان له إن القرار جاء بسبب اعتراضه على معالجة النقيب لقضية قيد 4 ضباط شرطة بالمخالفة لقانون المحاماة وكذلك تعامله مع أزمة إدخال سلاح ناري إلى نقابة المحامين بصحبة وكيل النقابة.

وأضاف عيسى أبو عيسى، أنه التعقيب على كلمة النقيب وطريقة معالجته لواقعتي إقتحام عمر هريدى، وكيل النقابة، للنادى النهرى بالمعادى وبرفقة أخرين مدججين بالأسلحه، وكذلك واقعة قيد الضباط بطريق غير مشروعة، إلا إن النقيب صادر عليه ورفض تعقيب أحد على كلامه وأنهى فجأة اللقاء عقب إنتهاء كلمته.

وأضاف: "توجهت إليه بعد اللقاء مؤكدا ان ما حدث كارثة بكل المقاييس، وأن معالجته لتلك هذه الأمور بهذه الكيفيه إنما يشكل أم الكوارث" - على حد قوله.

كما طالب أبو عيسى، بضرورة تحقيقات جادة حول الواقعتين، منتقدا تحميل سامح عاشور أي أزمة في النقابة والصاق به التهم دون أدلة.