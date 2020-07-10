نقابة المحامين الأتراك: نعيش دولة الاضطهاد.. وديمقراطية أردوغان وهمية

وصف رئيس نقابة المحامين عن مدينة أضنه التركية، والي كوتشوك، الدولة التركية بـ "دولة الشرطة والاضطهاد"، مؤكدًا أنها لم تعد دولة الأتراك، وذلك في خطاب له وجهه للمعتصمين في حديقة "توغلو"، عبر تقنية الفيديوكونفرانس.

ويواصل المحامون الأتراك ورؤساء نقابات المحامين الفرعية في تركيا، الاعتصام أمام مقر البرلمان التركي لليوم الخامس على التوالي، بينما تستمر المناقشات داخل لجنة العدل حول مقترح "التعددية النقابية"، الذي اقترحه حزب العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان للسيطرة على نقابات المحامين، وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

واجتمع رؤساء نقابة المحامين في أنقرة في حديقة كوغلو وجمعوا التوقيعات لسحب الاقتراح الذي لا يزال قيد التفاوض في البرلمان التركين بعد منعهم من حضور مناقشات البرلمان لمشروع قانون يخص نقاباتهم.

وأشارت جريدة "كارت" التركية، لاستمرار البرلمان التركي، في يومه الثالث، في مفاوضات التعددية النقابية لنقابات المحامين، فيما تواصل أحزاب المعارضة نضالها في البرلمان التركي ضد المشروع.

وأوضح والي كوتشوك، حسب ما نقلت جريدة "ميزوبوتاميا"، أن الشرطة بدلًا من أن تفتح الحديقة للاعتصام تغلقها بالحواجز الأمنية وتعتدي على المعتصمين، حيث اعتدت القوات، أمس الخميس، على المحامين ورؤساء النقابات الفرعية.

وحاولت الشرطة التركية، مساء الخميس، منع المحامين ورؤساء النقابات الفرعية من البقاء في الحديقة الكائنة أمام البرلمان التركي "كوغلو"، وعندما رفض الطرف الآخر التزعزع من مكانه اعتدت الشرطة التركية حيث بدأت حالة من الجذب والشد بين الطرفين.

وأضاف والي كوتشوك "أي شخص يرى المشاهد التي نعيشها على الساحة سيقول إن تركيا ليس دولة ديموقراطية، وبالفعل فإن الديموقراطية هنا هي مجرد وهم ليس إلا، ولقد تعرضنا لكثير من الإعتداءات أثناء احتجاجاتنا هذه آخرها ضرب أعضاء المحامين ونواب البرلمان أمس. على الرغم من كل لك نحن مستمرون في موقفنا ولن نصمت حتى نحقق الديموقراطية ونصل إلى أهدافننا. وسنستمر أيضا في مناهضة أعمال التعذيب والعنف".