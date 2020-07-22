"أراضي الدولة": إزالة 7450 حالة تعد خلال أسبوعين فقط

تمكنت قوات انفاذ القانون من إزالة 7450 حالة تعدٍ على أراضي الدولة خلال أسبوعين من بدء أعمال الموجة الـ 16 لإزالة التعديات، والتي تتم تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.

وأكد تقرير صادر عن غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية، استعرضته "اللجنة"، أن الإزلالات تضمنت 2331 حالة تعد على أراضي زراعية استردت من خلالها قوات إنفاذ القانون نحو 109 ألف فدان منها أكثر من 98 ألف فدان بمحافظة المنيا، و4100 فدان بالوادي الجديد، 2400 فدان بشمال سيناء و1200 فدان بالإسماعيلية، بينما تمكنت من إزالة 5123 حالة تعدٍ على أراضي بناء تم من خلالها استرداد نحو مليون 600 ألف متر مربع.

وأوضح التقرير، بحسب بيان صادر عن "اللجنة العليا"، أن قوات إنفاذ القانون في محافظة القاهرة استردت نحو 330 ألف متر مربع، وفي الغربية تم استرداد 203 ألف متر مربع، وفي قنا 108 ألف متر مربع، وفي المنيا 100 ألف متر مربع وفي السويس 98 ألف متر وفي بني سويف 94 ألف متر مربع.

وتابع أن الموجة السادسة عشر يتم تنفيذها بتنسيق كامل بين وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والمحافظات، ولم تواجه أي عقبات في تحقيق المستهدف منها، وأن غرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية تتابع عمل لجان إنفاذ القانون بالمحافظات خلال عمليات التنفيذ مع صدور توجيهات واضحة من السيد وزير التنمية المحلية لقيادات الإدارة المحلية بعدم التهاون مع أي حالات تعدٍ أو مخالفة للقانون.

تقرير التنمية المحلية أكد أيضا استمرار عمل مكاتب المحافظات في إجراءات التقنين لمن استوفوا الشروط القانونية وسددوا حق الدولة حيث بلغت عقود التقنين حتى الآن ما يقرب من 15 ألف عقد.