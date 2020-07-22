7 قرارات جديدة لـ"أراضي الدولة" لإنهاء التعديات

كشف اللواء عبدالله عبدالغني، رئيس الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضي الدولة، التي يترأسها المهندس شريف إسماعيل، عن اتخاذ "اللجنة" لـ7 إجراءات جديدة لاسترداد حقوق الدولة، وإنهاء ظاهرة التعدي علي أراضيها مرة أخرى، وجاءت تلك الإجراءات كالآتي:

1- تشكيل لجان خماسية في الـ 27 محافظة تكون مهمتها متابعة أعمال مكاتب التقنين والتدخل لإنهاء أي عقبات قانونية أو تنفيذية تعطل التقنين، مع وجود سبع لجان مركزية تتولى المتابعة المركزية للعمل في كل المحافظات ضمانًا لسرعة الأداء.

2- مخاطبة المحافظات التي تشهد بطءا في إجراءات التقنين لتقديم تقارير مفصلة بأسباب تراجع معدلات التقنين، وخطتها لمواجهة هذه الأسباب وزيادة المعدلات.

3- استمرار أعمال الموجة السادسة عشر لتحقيق المستهدف منها وفقًا لخطة التحرك التي اعتمدتها اللجنة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ومواجهة التعديات بكل حسم والتأكيد على أنه لا تهاون في استرداد كل أراضي الدولة المتعدى عليها.

4- سرعة الانتهاء من تقديم تقرير الحصر الشامل لأراضي طرح النهر على أن يشمل الحصر تصنيفًا لكل المساحات سواء كانت أراضي فضاء أو اشغالات هشة أو مشروعات أو مباني قائمة ومستقرة، وكذا مدد الإيجار أو حق الانتفاع القائمة.

5- تكليف وزارة التنمية المحلية بمخاطبة المحافظات بإيقاف أي تعاملات على أراضي طرح النهر سواء كانت مزادات أو أي من صور التعامل الأخرى عليها وكذلك إيقاف إصدار أي تراخيص جديدة، وذلك لحين الانتهاء من عملية الحصر لتلك الأراضي.

6- التأكيد على كل جهات الدولة التي نقلت إليها ولاية بعض الأراضي بقرارات جمهورية بضرورة الالتزام باحترام التصرفات القانونية السابقة التي أجرتها جهات الدولة قبل القرارات الجمهورية بنقل الولاية.

7- عقد اجتماع بحضور محافظ مطروح وممثلي هيئة التعمير والتنمية الزراعية لدراسة موقف الأراضي التي تم بيعها بالمزاد العلني بالمحافظة.