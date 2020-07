فيديو.. اشتعال النيران بطائرة إثيوبية مدنية في الصين

اشتعلت النيران، اليوم، بطائرة مدنية من طراز "بوينج 777" تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية في مطار شنجهاي بودونغ الدولي في الصين.

ويظهر في مقطع فيديو نشرته صفحة "أفياشن فور أفياتورز" على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" اشتعال النيران في طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية، وفقا لما نقلته وكالة أنباء سبوتنيك.

Ethiopian Airlines Boeing 777F is on fire at Shanghai Pudong International Airport, China.

