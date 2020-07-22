فيديو.. اشتعال النيران بطائرة إثيوبية مدنية في الصين
كتب:
وكالات
01:24 م | الأربعاء 22 يوليو 2020
اشتعلت النيران، اليوم، بطائرة مدنية من طراز "بوينج 777" تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية في مطار شنجهاي بودونغ الدولي في الصين.
ويظهر في مقطع فيديو نشرته صفحة "أفياشن فور أفياتورز" على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" اشتعال النيران في طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية، وفقا لما نقلته وكالة أنباء سبوتنيك.
Ethiopian Airlines Boeing 777F is on fire at Shanghai Pudong International Airport, China.— Aviation For Aviators (@Aviaforaviators) July 22, 2020
It’s burning through part of the fuselage. #aviation #AvGeek #B777 #boeing777 #Ethiopia #fire #china #ethiopianairlines pic.twitter.com/9YTBhj3N2m
وقالت الصفحة إن الطائرة من طراز "بوينج 777 إف"، واشتعلت بها النيران في مطار شنجهاي بودونج الدولي، في الصين.