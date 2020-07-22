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محمود مسلم

فيديو.. اشتعال النيران بطائرة إثيوبية مدنية في الصين

كتب:

وكالات
01:24 م | الأربعاء 22 يوليو 2020
طائرة إثيوبية

طائرة إثيوبية

اشتعلت النيران، اليوم، بطائرة مدنية من طراز "بوينج 777" تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية في مطار شنجهاي بودونغ الدولي في الصين.

ويظهر في مقطع فيديو نشرته صفحة "أفياشن فور أفياتورز" على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" اشتعال النيران في طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية، وفقا لما نقلته وكالة أنباء سبوتنيك.

وقالت الصفحة إن الطائرة من طراز "بوينج 777 إف"، واشتعلت بها النيران في مطار شنجهاي بودونج الدولي، في الصين. 

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