عاجل.. الصين تبحث غلق القنصلية الأمريكية في ووهان

تبحث الصين غلق القنصلية الأمريكية في ووهان، حسبما أفادت وكالة أنباء "رويترز".

وطالبت الصين الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، بالتوقف فورا عن توجيه اتهامات إليها تتعلق بجرائم إلكترونية، وذلك ردا على اتهام أمريكي لصينيين اثنين باختراق بيانات تتعلق بمرض كوفيد-19 وأسرار دفاعية.

جاءت مطالبة الصين خلال تصريحات أدلى بها المتحدث باسم وزارة الخارجية وانغ ون بين في إفادة صحفية يومية.

وأعلنت وزارة الخارجية الصينية أنّ واشنطن طلبت أمس الثلاثاء إغلاق القنصلية الصينية في هيوستن، وأعربت الخارجية عن إدانتها لهذه الخطوة الأمريكية.

وحثّت وزارة الخارجية الصينية، في بيان لها، الولايات المتحدة الأمريكية على تصحيح القرارات الخاطئة، مهددة بأنّه "سيكون هناك رد" حال عدم التحرك سريعا .