أمريكا أغلقت قنصلية الصين لحماية الملكية الفكرية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أنّ إغلاق القنصلية الصينية في هيوستن جاء من أجل حماية الملكية الفكرية الأمريكية، حسب ما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل دون ذكر مزيد من التفاصيل.

واتهمت بكين، واشنطن بالافتراء إثر اتهامات حول قرصنة أبحاث عن فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الخارجية الصينية أنّ واشنطن طلبت أمس الثلاثاء إغلاق القنصلية الصينية في هيوستن، وأعربت الخارجية عن إدانتها لهذه الخطوة الأمريكية.

وحثّت وزارة الخارجية الصينية، في بيان لها، الولايات المتحدة الأمريكية على تصحيح القرارات الخاطئة، مهددة بأنّه "سيكون هناك رد" حال عدم التحرك سريعا وفقا لقناة "روسيا اليوم".