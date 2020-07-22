زحام في الوحدة المحلية لمدينة قنا بسبب إنهاء إجراءات "تصالح البناء"

شهدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، زحامًا شديدًا من المواطنين، لإنهاء إجراءات التصالح على المباني المخالفة، دون اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقوف المواطنين دون ارتداء كمامات، وأتباع المسافة الآمنة، التي أكدت عليها وزارة الصحة، في ظل إجراءات الدولة لوقف تفشي فيروس "كورونا".

وكشف زحام المواطنين داخل مقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، إهمال المسؤولين في تنظيم عملية الدخول والخروج، بجانب غياب الدور الإيجابي من المواطنين في الحد من التجمعات والابتعاد عن الزحام حفاظا على أرواحهم.