محافظ الغربية: زيادة أعداد طالبي التصالح في مخالفات البناء مع الدولة

قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن أعداد طالبي التصالح في مخالفات البناء زادت خلال الفترة الماضية، وذلك بعدما شعر المواطنين بأن الدولة تتخذ ذلك الإجراء على محمل الجد وماضية قدما في تنفيذه.

وأضاف "رحمي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن فتح باب التصالح هو فرصة لكافة المواطنين ولن يتم فتح باب التصالح مرة أخرى، ويكون آخر موعدا للتقدم للتصالح في 30 سبتمبر المقبل، موضحا أنه يسمح مالك العقار أو مالك الشقة التقدم لطلب تصالح، ويتم فحص الطلب في حال استوفي كافة الشروط المطلوبة: "بيتفحص الطلب وبنستكمل إجراءات الطلب وبنقدر قيمة التصالح في عدد أمتار العقار وتستكمل الأوراق في مدد زمنية حددها مجلس الوزراء حتى يتم التصالح مع الشخص أو رفض الطلب والإزالة الفورية للعقار".

وأكد أن كل شخص يقوم بشراء عقار يجب عليه الذهاب إلى الحي والتأكد من صلاحية العقار والتأكد من كونه عقار ليس بمخالف وله أوراق لدى الحي: "للأسف الناس مش بتعمل كده ومش بيسألوا وأصحاب العقارات بيستغلوا الموضوع ده، والقرارات الجديدة بيزال البيت حتى لو فيه سكان عندما لا ينطبق عليه إجراءات التصالح"، مشيرا إلى أنه بات لزاما على الجميع التأكد من صلاحية العقار الذي يقوموا بشراءه من قبل الأحياء قبل شراءه.