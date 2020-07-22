مصرع 4 عمال داخل بئر صرف صحي في أكتوبر

لقي 4 عمال مصرعهم داخل بئر صرف صحي بمنطقة 6 أكتوبر.

وذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التي جرت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة للمباحث، أن المتوفيين كانوا يقومون بعمل صيانة لبئر صرف صحي في إحدى الشوارع لقوا مصرعهم في البئر وتمكنت القوات بمساعدة الأهالي من إنقاذ آخر.

ورحجت التحريات والتحقيقات أن العاملين لقوا مصرعهم خنقا داخل البئر أثناء عملية الصيانة، وأمر اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق التي ناظرت الجثث وصرحت بالدفن، وطلبت تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.