لقى 4 عمال بسيارات كسح تابعة لمجلس مدينة صدفا، مساء اليوم، مصرعهم أثناء قيامهم بتفريغ حمولة صرف في بالوعة صرف صحي بمدينة صدفا في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمورمركز شرطة صدفا، بوصول بلاغ من غرفة عمليات النجدة، بسقوط 4عمال ببالوعة صرف بمدينة صدفا.

وعلى الفور، انتقلت فرق الإسعاف والإنقاذ، وتم انتشال العمال الأربعة 2 منهم جثث هامدة، و2 في حالة إعياء شديدة توفوا أثناء نقلهم للمستشفى، وبالفحص تبين مصرع كلا من "عصام زهران محمد" 42 سنة، و"أيمن سعد محمد " 47 سنة، و"زين عبد الستار حسين "30 سنة، و"لاوى نشأت مجاهد " 16سنة، وجميعهم من العمالة الموسمية بشركة الصرف الصحي بأسيوط.

وكشفت التحريات، التى قام بها فريق مباحث المركز، أنه حال قيام العمال بتفريغ حمولة صرف صحي من بيارة صرف بمنطقة لم يدخلها الصرف الصحى بعد، في بالوعة صرف صحي رئيسية، سقط فيها خرطوم السيارة، فنزل أحدهم لانتشال الخرطوم، لكنه أصيب باختناق وغرق، وكلما حاول زميل إنقاذ سقط هو الآخر وتوفى الأربعة في هذه البالوعة.

تم نقل الجثث والتحفظ عليها بمشرحة مستشفيات صدفا والغنايم المركزي، وتحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.