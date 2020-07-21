محافظ جنوب سيناء: انتهاء تطوير مستشفى سانت كاترين أكتوبر المقبل

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أنه سيتم الانتهاء من تطوير مستشفي سانت كاترين في شهر أكتوبر المقبل.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع خالد ابو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إنه سيتم الاهتمام بالبيئة الزراعية، حيث تضم سانت كاترين زراعات وأعشاب طبية غير موجودة في أي مكان بالعالم.

وأشار اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إلى أن سانت كاترين تضم أقدم مكتبة في العالم بعد الفاتيكان، مستطردًا: "نسعي لبقاء السائح عدة أيام خلال زيارته لمدينة سانت كاترين وليس يومًا واحدًا".

وأكد محافظ جنوب سيناء: "أهالي سيناء والبدو في منتهي السعادة في ظل اهتمام الدولة ومشروعاتها التطويرية".