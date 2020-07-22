الصحة عن فرض إجراءات للتباعد الاجتماعي خلال عيد الأضحى: القرار للحكومة

قال مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، إن الإجراءات التي سيتم اتباعها لمواجهة فيروس كورونا في العيد الأضحى للحفاظ على انخفاض أعداد مصابي فيروس كورونا المستجد، ستحددها الدولة وليس الوزارة.

وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن": "الإجراءات سواء من حظر حركة للمواطنين أو اتباع إجراءات معينه للحفاظ على صحة المواطنين والحد من التجمعات الحكومة هي المسؤولة عن تحديد ذلك وليس الوزارة".

وذكرت وزارة الصحة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 89078 حالة من ضمنهم 29473 حالة تم شفائها، و4399 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: نسخة اندرويدhttps://bit.ly/2MHG97Lنسخة ايفونhttps://apple.co/3gURgYJ