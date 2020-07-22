ندب مدير مستشفى بني مزار المركزي وكيلا لمديرية الصحة بالمنيا

قررت الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان، ندب الدكتور أسامة محمد دكروري مدير عام مستشفى بني مزار المركزي، وكيلا لمديرية الصحة والسكان بمحافظة المنيا، وذلك لمدة 3 أشهر، طبقا للقرار رقم 479 لسنة 2020.

وشهد القطاع الصحي بالمنيا، طفرة كبيره خلال 6 أعوام إذ يجري العمل حاليا في إنشاء وتطوير شامل لمستشفيات عامة ومركزية وهي: العدوة، مغاغة، بنى مزار، مطاى، سمالوط، ملوى، وديرمواس بتكلفة تصل إلى أكثر من مليار و500 مليون.

كما تم تطوير ورفع كفاءة مستشفيات: حميات ورمد ملوى والمنيا العام والفكرية المركزى، وإنشاء مركز لعلاج الفيروسات الكبدية بمستشفى المتوطنة وإنشاء وتطوير وإحلال وتجديد 51 وحدة صحية بقري المحافظة، وإنشاء مستشفى طوارئ الشيخ فضل، كما تم استلام 4 وحدات صحية من جهاز المنيا الجديدة، بالإضافة إلى تطوير 5 مراكز متميزة لخدمات الأم والطفل وهي: قلندول، بنى حسن الشروق، أبا الوقف، الجرنوس، وحلوة.