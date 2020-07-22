رئيس الوزراء يشيد بـ"نجاح الامتحانات": ملحمة حقيقية

أثنى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على نجاح أعمال الامتحانات الخاصة بشهادات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، رغم كل ما واجهته منظومة الامتحانات من دعاوى تحذيرية لعدم إتمامها على الوجه المطلوب.

وشكر مدبولي لجميع الوزارات المعنية، وكذلك المحافظات التي بذلت جهوداً مضنية في سبيل إنجاح هذه المنظومة، قائلا: هذه رسالة تؤكد نجاح الحكومة في التعامل مع التحديات الكبرى التي تواجه الدولة.

وأشار رئيس الوزراء، في السياق ذاته، إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كان لها دور بارز في إتمام أعمال امتحانات الجامعات المصرية بنجاح، وما حدث يعد ملحمة حقيقية.